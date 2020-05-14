261 trafik kazasında 6 kişi öldü, 149 kişi yaralandı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde meydana gelen 261 ayrı trafik kazasında 149 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 69 bin 506 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 9 bin araca 4 milyon 625 bin 502 TL para cezası tatbik edildi.

Nisan ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 117 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 154 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, 642 araç trafikten men edildi.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 Nisan ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 142, yaralamalı 113, ölümlü 6 olmak üzere toplam 261 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 149 kişi yaralandı, 6 kişi ise hayatını kaybetti.