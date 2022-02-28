28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde Menderes Müzesi'ne ziyaretçi akını

Aydınlıların yanı sıra ülkenin çeşitli illerinden gelen yüzlerce kişi, 27 Mayıs darbesinin izlerini ibretle izleyip 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen merhum Başvekil Adnan Menderes'ten hatıra kalan eserleri ziyaret etti.

28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında Türkiye'nin geride kalan acı günlerini yad etmek ve bu günleri genç kuşaklara aktarmak isteyen yüzlerce kişi Aydın'da bulunan Adnan Menderes Müzesi'ne akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Ocak 2022 tarihinde açılışı yapılan Adnan Menderes Müzesi'ni 6 haftada yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde Çine Çayı'nın kenarında inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nde Menderes'in yaptığı hizmetlerin yanı sıra darbeye nasıl zemin hazırlandığı ve darbeler sırasında yapılan yayınlara kadar pek çok ayrıntı gözler önüne seriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Mutlaka görün” çağrısı yaptığı müzeye 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde akın eden vatandaşlar bir yandan 70 yıl önce yaşananları hatırlarken, diğer yandan da o dönemde yaşananları çocuklarına aktardı.

Pandemi dolayısıyla 40'ar kişilik gruplar halinde ziyaret edilebilen müze, sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Adnan Menderes'in idam edilmeden önce kaleme aldığı hatıralarında dinlenmek istediği Çine Çayı'nın kenarına konumlandırılan müze, 90 dönüm arazi üzerinde kurulan 840 metrekarelik üç kattan oluşuyor. Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak yapılan müzenin giriş kapısının önünde Menderes'in 1950-1960 yıllarında kullandığı makam aracı ve 1954 yılında çiftliğinde kullandığı traktör yer alıyor. Müzede Menderes'e ait özel eşyalar, fotoğraflar ve belgeler bulunuyor. Adnan Menderes'in hayatının kronolojik bir akışla anlatıldığı müzede, Menderes'in İstiklal Madalyası'nın sergilendiği bölüm, çalışma masası, özel eşyaları, köylülere bağışladığı arazilere ait tapu belgeleri de bulunuyor. Demokrat Parti dönemine ilişkin belge ve nesneler ile Menderes'in görev yaptığı dönemde imza attığı icraatlara ilişkin görsellerin de yer aldığı müzede 1960 darbesi ile 15 Temmuz darbe girişimi arasındaki benzerlikler de görüntülerle gözler önüne seriliyor.