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29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli operasyonla yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 4 ayrı suçtan Türkiye geneli arama kararı çıkartılan ve hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi E.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 4 ayrı suçtan Türkiye geneli arama kararı çıkartılan ve hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi E.B., Asayiş Ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Grup Amirliği Ekipleri, E.B.'nin Kuşadası'nda olduğu bilgisine ulaştıktan sonra harekete geçti. Ekipler, E.B.'yi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından E.B., dün akşam düzenlenen operasyonda, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir villaya yapılan operasyonda asayiş ekiplerince yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında 2 ayrı uyuşturucu madde ticareti yapmak, ruhsatsız tabanca bulundurmak ve hükümlü tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

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