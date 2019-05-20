29 yıllık eşini 15 bıçak darbesi ile öldüren şahıs tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde tartıştığı 29 yıllık eşini 15 bıçak darbesi ile öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çine Yeniköy Mahallesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 29 yıldır evli olan Hüsamettin (51) ve Nergis Y. (45) çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Hüsamettin Y., eline geçirdiği bıçakla karısını 15 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Nergis Y. hayatını kaybetti. İşlediği cinayetin şoku ile teslim olmak için aracıyla geldiği Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü girişindeki bariyerlere çarparak kaza yapan Hüsamettin Y.'yi polis gözaltına aldı. Adliyedeki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın Kapalı Cezaevine gönderildi.