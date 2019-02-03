2.Girit Araştırmaları Sempozyumu Kuşadası'nda başladı

Girit Araştırmaları” başlıklı uluslararası sempozyum Kuşadası'nda başladı. Türkiye'de Giritliler konusunda düzenlenen ikinci akademik etkinlik olarak kabul edilen sempozyumda Türkiye, Yunanistan ve Lübnan'dan katılan 40 akademisyen 38 bildiri sunacak.

Kuşadası Charisma De Luxe Hotel'de düzenlenen “2. Girit Araştırmaları” başlıklı sempozyumun açılış törenine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Giritliler katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Giritliler Federasyonu Başkanı Çengel, sempozyumun esas amacının Girit kültürünü yaşatmak olduğunu belirterek, Kuşadası ve çevresinde binlerce Giritli ailenin yaşadığını kaydetti. Çengel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sempozyum Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu ise, 2. Girit Araştırmaları başlıklı sempozyumda Girit ve Giritliler üzerinde derin araştırmalar yapmış 40 akademisyenin bildiri sunacağını belirterek sempozyumda Girit kültürü ve mübadele konularının ele alınacağını ifade etti. Sepetçioğlu Kuşadası Belediyesi ve Giritliler Federasyonu'na sempozyumu düzenledikleri için teşekkür etti.

Sepetçioğlu'nun ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, “2. Girit Araştırmaları” başlıklı sempozyumu ve benzeri etkinlikleri unutulmaya yüz tutmuş kültürleri yaşatmak için düzenlediklerini belirterek, Girit kültürünün içinde büyük değerler taşıyan bir kültür olduğunu ifade etti. Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel'i Girit kültürünü yaşatmak için harcadığı çabadan dolayı tebrik eden Kayalı “Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar bu tarz organizasyonlara elimizden gelen desteği sunduk. Çünkü bu tarz organizasyonlar kültürleri yaşatır, toplumları yakınlaştırır. Bir toplumun geçmişini bilmesi geleceğine de ışık tutar. Bizde geleceğe ışık tutmak için çalışıyoruz” dedi. Lübnan, Yunanistan ve Türkiye'nin farklı kentlerinden 40 akademisyenin katıldığı sempozyumda Girit tarihi, Girit'e ve Girit'ten göçler, Ada'da toplumsal yaşam, Girit halk kültürü, edebiyatı, mutfağı, müziği ve biyografileri ele alınacak.