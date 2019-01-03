3. Çocuk Edebiyatı Festivalinde imza ve söyleşi günleri başladı

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Çocuk Edebiyatı Festivali Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde imza ve söyleşi günleri ile devam ediyor.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Çocuk Edebiyatı Festivaline tatil sonrası çocukların ilgisi büyük oldu. İmza ve Söyleşi günlerinin başladığı ilk günde Festivalin konuk yazarları ile tanışıp sohbet etme fırsatını yakalayan çocuklar yazarlar ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde 31 Aralık-13 Ocak tarihleri arasında devam edecek fuarın yeni yıl tatili sonrasındaki ilk konuk yazarları Nehir Aydın Gökduman, Mine Sota ile Yerel yazarlarımız Osman Girgin ve İbrahim Kiraz oldu.

Kitapsever minikler gün boyu fuarı gezerek beğendikleri ve okumak istedikleri kitapları satın aldılar. Merak ettikleri kitapları da yerinde inceleme fırsatını bulan çocuklar konuk yazarların kitapları hakkında bilgilenirken, satın aldıkları kitaplarını da imzalatma fırsatını yakaladılar.