3 deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu

Ölen deniz kaplumbağalarının Caretta caretta türü üyesi, ikisinin dişi, birinin erkek olduğu görüldü.Kaplumbağalara yapılan incelemelerde, bir tanesinin uzun süre denizde kalmış olması ve dokularda bozulmalar meydana geldiğinden ölüm nedeni anlaşılamadı. Bir tanesinin muhtemelen trol ağlarına takılıp boğularak öldüğü tahmin edilirken; diğerinin ise ön yüzgeçlerine dolanan paragat misinasında kurtulamamasındam dolayı öldüğü anlaşıldı.

Ölü bulunan deniz kaplumbağalarını inceleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Misinalara dolanan kaplumbağanın 110 santimetre büyüklüğünde erkek bir kaplumbağa olduğu görüldü. Kibrit kutusu kadar büyüklükte yumurtadan çıkan bir yavrunun, bu ebatlara ulaşması yıllar alan bir süreç. Sonunda ise insan kaynaklı olarak ölmesi çok üzücü bir olay. Özellikle paragat misinalarına takılan deniz kaplumbağalarının kurtulma şansı yüksektir. Paragat sahibi bu tür vakalarda haber verdiği takdirde kaplumbağa çok rahat kurtarılabilir.

ADÜ Biyoloji Bölümü'nde DNA araştırmalarının yapılması için ölen deniz kaplumbağalarından doku örnekleri alıp, plastik kirliliği ve denizel atıkların deniz canlılarına etkisinin araştırıldığı Indicit Project kapsamında yapılan çalışmalar için Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne göndermekteyiz.

Duyarlılık ve dikkat deniz kaplumbağalarının kurtulmasını sağlayabilir. Son yıllarda yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla duyarlılığın hızla arttığı görülmektedir. Kıyıya ulaşan ölü ya da yaralı deniz kaplumbağaları için kısa sürede bilgi ulaşmaktadır. Denizde ki vakalar da deniz insanlarına bu konuda büyük görev düşmektedir" dedi.