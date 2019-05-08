3. Didim Triatlonu 21-23 Haziran'da yapılacak

Aydı'nın Didim ilçesinde bu yıl 3. düzenlenecek olan “Didim Triatlonu”nun tarihleri belirlendi.

Didim'de bu yıl 3. düzenlenecek olan “Didim Triatlonu” için Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Serkan Şimşek ve Dış İlişkiler Sorumlusu Onur Aydemir, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ile bir araya geldi. Didim Triatlonu konusundaki fikir ve görüşler ele alındıktan sonra karşılıklı olarak protokol imzalandı.

Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim'de turizm sezonunun uzaması ve esnafa sezon içerisinde destek olunması amacıyla gerçekleştirdikleri Didim Triatlonu yarışlarının 2019 yılı içerisinde de yapılacağını belirterek yarışların 21-22 ve 23 Haziran tarihlerinde yapılacağını ifade etti.