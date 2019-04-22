3. Genç İSG Sempozyumu Aydın'da yapıldı

Genç İSG Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Etkinlik öncesi ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İSG Müdürvekili Sedat Yenidünya, iş sağlığı ve güvenliği konusunun öneminin her geçen gün daha da arttığını belirterek, ADÜ'de İSG alanında yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yenidünya, İSG uygulamalarının sahaya yansımasındaki anahtar rolün Üniversitelere düştüğünü sözlerine ekledi.

ADÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut ve İSG Koordinatörü Öğr. Gör. Muammer Erden'in de yer aldığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün İSG alanında yaptığı yatırımlar konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürvekili Sedat Yenidünya'ya bilgiler verdi. Aldemir, ADÜ'de İSG çalışmaları konusunda Aydın geneline ve bölgeye hitap eden eğitim ve sertifika programları düzenlendiğini vurguladı.

“Hayata güvenle bağlan sloganıyla” gerçekleşen sempozyumda Turkcell İletişim Hizmetleri iSG Müdürü Dr. Serkan Alkan, yaptıkları çalışmalar sonunda elde ettikleri verilere göre iş yerindeki kazaların yüzde 88'inin insan hatasından kaynaklandığını belirtti. Alkan “Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği son derece önemli. Aydın Adnan Menderes Üniversitenin bu konudaki çalışmaları birçok üniversiteye örnek olacak nitelikte, görüyoruz ki burada iş sağlığı güvenliğine ciddi yatırımlar yapılıyor” dedi.

Ülkemizin ulusal eylem politikalarının içinde genç iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının önem taşıdığını belirten İSG Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Ömer Volkan Gök de, geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasında bu alanda yürütülen hizmetlerin yol gösterici olacağını ifade etti.

Dokuz farklı ilin üniversitelerinde düzenlemeyi planladıkları sempozyumların üçüncüsünü Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İSG Genel Müdürvekili Sedat Yenidünya ise, misafirperverliklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir nezdinde organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. İş yerinde çalışanların sağlığını korumak amacıyla mevzuat düzenlemelerine önem verdiklerini ifade eden Yenidünya, “Teknik boyutun yanı sıra sosyal boyut bağlamında insan faktörünü önemsiyoruz. İnsana yatırım yapıyoruz. Hangi sektörde olursanız olun, iş sağlığı ve güvenliği önceliğiniz olsun. Gelecekteki mesleğinizi bu bilince sahip olarak yürütmenizi diliyorum” diyerek üniversitelerle yürüttükleri çalışmaları verimli bulduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de; sempozyumun geleceği şekillendirecek gençlerin güvenlik kültürünü, sadece iş yaşantısına değil aynı zamanda günlük yaşantısına da dahil ettiğini gösteren umut dolu bir oluşum olduğunu söyleyerek “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışmalarımız devam etmekte olup attığımız ilk adımlardan biri İş Sağlığı ve Güvenliği Topluluğu kurarak öğrenci kardeşlerimizi de sürece dahil etmek oldu. Topluluğumuzun aynı zamanda Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumları arasında oluşturulan ilk öğrenci topluluklarından birisi olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Topluluğun yanı sıra İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz de akademik olarak iş sağlığı güvenliği alanında yükseköğretim faaliyetleri sürdürerek, İSG Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma, uygulama ve danışmanlık protokolü, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri eğitimi protokolü, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin eğitimi protokolü, İSG ders müfredatının standardizasyonu ve iş birliği çalışmalarını yükseköğretim kurumları arasında ilk gerçekleştiren üniversitelerden biridir” dedi.

Genç İSG Sempozyumu iş sağlığı ve güvenliğinde “Dijital Dönüşüm”, “Tasarımda İş Güvenliği”, “Çalışma Hayatı Sizi Bekliyor” konu başlıklarındaki üç oturumla gün boyunca devam etti.

Ülke çapında üniversite öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki farkındalığını arttırmayı amaçlayan sempozyuma Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İSG Müdürvekili Sedat Yenidünya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, İSG Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Ömer Volkan Gök, Turkcell İletişim iSG Müdürü Dr. Serkan Alkan, ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, il müdürleri ve İSG Topluluğu öğrencileri katıldı.