3. Uluslararası Kuşadası Heykel Sempozyumu başlıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu 28 Eylül'de başlıyor. 4 Kasım tarihine kadar devam edecek olan sempozyuma Türkiye, İran, Estonya, İtalya, Moldova ve Belarus'tan 10 heykeltıraş katılacak.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, Kuştur Mevkii'nde bulunan Eski Deve Güreşi Arenası'nda başlıyor. Düzenlendiği ilk yıl “Kuşadası”, geçtiğimiz yıl “yaşam hakkı” teması ile düzenlenen sempozyum, bu yıl “müzik” teması ile gerçekleşiyor.

Heykeltıraş Hakan Şengönül ve Özlem Şengönül'ün'ün küratörlüğünde 4 Kasım tarihine kadar sürecek olan sempozyuma İran'dan Amin Mehrafarin, İsmail Sahandyan, Morteza Dastjerdi ile Esfandyan Moradpour, İtalya'dan Bettino Francini, Estonya'dan Grekov Kirill, Belarus'tan Kiryl Krokhaliou, Moldova'dan Svetlana Melnichenko, Türkiye'den ise Hakan Şengönül ve Ozan Dursun katılacak. Sempozyumun asistanlığını ise Tunç Şendağ yapacak. Bir ay boyunca mermer blokları yontarak “müzik” teması ile şekillendirecek olan 10 heykeltıraşın eserleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kuşadası'nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek. Sempozyumda heykeltıraşların çalışmalarını izlemek isteyen sanatseverler için Kuşadası Belediyesi önünden servis kalkacak.