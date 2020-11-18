3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi gerçekleşti

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, pandemi dolayısıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in Onursal Başkanı olduğu kongre, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aslıhan Karul'un katkılarıyla gerçekleşti. ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Turgut, Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Perihan Binnur Kurt Karakuş ve ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdal Öğüt kongre başkanlığını yürüttü. Açılış sunumunu Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve ADÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay'ın ‘Bilim, Sanat ve Covid-19' başlıklı konuşmasıyla gerçekleştiği kongrede; tarım, çevre ve sağlık alanlarında birçok sözlü ve poster sunumu yapılırken yedi farklı konuda alanında uzman akademisyenler tarafından kurslar düzenlendi.

Birçok farklı bilim dalından ve ülkeden katılımcıyla gerçekleştirilen kongre, öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun ilgisiyle sona erdi.