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3 yıl önce çalınan motosikletini sahibine satmaya kalktılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Emre Karahalil’in 3 yıl önce iş yerinin önünden ATV aracı çalındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Emre Karahalil'in 3 yıl önce iş yerinin önünden ATV aracı çalındı. Karahalil, sosyal medyada verilen satış ilanlarını incelerken çalınan aracına benzer bir ATV'ye rastladı. Aracını modelinden tanıyan Karahalil, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. ATV, Kuşadası polisi tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.



Kuşadası Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaflık yapan Emre Karahalil'in 2017 yılında iş yerinin önünden ATV motosikleti çalındı. Sabah iş yerine gelen Karahalil, motosikletini göremeyince büyük şok ve üzüntü yaşadı. Karakola gidip şikayetçi olan Karahalil, motosikletinin bulunmasını beklemeye başladı.



Sosyal medyada rastladı


Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşırken tesadüfen bir ilana denk gelen Emre Karahalil kendi motosikletine benzettiği bir ATV'ye rastladı. Birkaç soru soran Karahalil evraklarının olmadığı cevabını alınca durumu karakola gidip bildirdi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri detaylı bir çalışma yaparak çalıntı AYV'ye ve satmak isteyen şahsa ulaştı. Olayla ilgili bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. ATV motosikletine kavuşan Karahalil polis ekiplerine teşekkür etti.

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