30 ayrı suçtan aranıyordu, otelde yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs saklandığı otelde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli polisinin bir süredir aradığı , 30 ayrı suç kaydı bulunan ve iki ayrı kasten yaralama suçundan aranan S .Ö. saklandığı otelde kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramada şüphelinin üzerinden 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.