30 kaçakla birlikte yakalanan 2 Suriyeli organizatör tutuklandı

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları 30 göçmenle birlikte yakalanan 2 Suriye uyruklu organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Didim ilçesine bağlı Balat ve Akköy mahallerinde yapılan uygulamalarda; Balat Mahallesinde yapılan kontrollerde 13 Kongo uyruklu göçmen ile Akköy Mahallesinde yapılan kontrolde 11 Suriye 6 Somali uyruklu 17 olmak üzere 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yapan ve aynı zaman da araçları kullanan 2 Suriyeli olay yerinden kaçamadan yakalandı. Yakalanan göçmenlere 3 bin 549 TL idari para cezası uygulanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlere organizatörlük yapan 2 Suriyeli şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.