İhlas Haber Ajansı

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30 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı Kuşadası polisinden kaçamadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde çeşitli suçlardan toplamda 30 yıl hapis cezası olan zanlı Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde çeşitli suçlardan toplamda 30 yıl hapis cezası olan zanlı Kuşadası polisi tarafından yakalandı.



Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler, Kuşadası'nda suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Hasan Reis Bulvarı üzerinde yürüyen bir kişiden şüphelenen ekipler kimlik sorgulaması yapmak için şüpheliyi durdurdu. Yapılan GBT kontrolünde şahsın H.P., olduğu “Silahlı yağma, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık” suçlarından toplamda 30 yıl 4 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli ekipler tarafından sorgusu yapılmak üzere karakola götürüldü. Adli makamlara çıkarılan H.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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