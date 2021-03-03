İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

300 ton saman kül oldu

Aydın’ın Germencik ilçesindeki besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 300 ton saman ile 2 traktör kül oldu.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 300 ton saman ile 2 traktör kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde Mete K.'ya ait besi çiftliğinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 arazöz ve 3 iş makinesi ile yangına müdahal eden ekipler alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken yangında 2 traktör ve yaklaşık 300 ton yem ve saman balyası zarar gördü.


Yangının çıkış nedeni belirlenemezken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.