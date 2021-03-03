300 ton saman kül oldu

Aydın'ın Germencik ilçesindeki besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 300 ton saman ile 2 traktör kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde Mete K.'ya ait besi çiftliğinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 arazöz ve 3 iş makinesi ile yangına müdahal eden ekipler alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken yangında 2 traktör ve yaklaşık 300 ton yem ve saman balyası zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni belirlenemezken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.