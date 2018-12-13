320 gram skunkla yakalanan şüpheli tutuklandı

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 320 gram skunk uyuşturucu maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmada belirlenen V.K. (39) isimli şüpheli, yapılan operasyonla Kadınlar Denizi Mahallesindeki ikametinden çıkarken yakalandı. Üzerinden 2.60 gram kristal madde tabir edilen metamfetamin uyuşturucu çıkan V.K.'nin evinde yapılan aramada ise 320.5 gram skunk tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen V.K., çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.