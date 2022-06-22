37 ayrı suçtan aranan şahıs daha fazla kaçamadı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde girdiği bir evden 80 bin TL değerinde altın çalan ve 37 ayrı suçtan aranması olan C.A. isimli kadın hırsız, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı başarılı operasyon ile yakalandı.

Olay, 3 Haziran 2022 Cuma günü Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evine giren hırsız 80 bin TL'lik altın çalarak kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hırsızlık şüphelisinin 37 ayrı suçtan aranması olan C.A. olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler C.A.'nın yerini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda C.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.