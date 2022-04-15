4 bin TL değerindeki tarım aletini çalan hırsızlar polis ekiplerine takıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir portakal bahçesinden 4 bin TL değerindeki ızgara tarım aletini çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Beşeylül Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye giren hırsızlar 4 bin TL değerindeki ızgara tarım aletini çalarak izlerini kaybettirdi. Bahçe sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada olay yerini gören güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Dakika dakika görüntü kayıtlarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelilerinin M.K., S.O ve Ö.Ö. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, düzenlenen operasyon ile 3 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, emniyette suçlarını itiraf ederek çaldıkları tarım aletini sattıklarını söyledi. Çalıntı tarım aletini satın alan kişi de tespit edilerek hakkında adli işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.