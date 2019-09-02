4. Cafer Güz ve Çevre Şenliği 14-15 Eylül'de yapılacak

Kuşadası'na bağlı Caferli'de artık geleneksel hale gelen ve bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Çevre ve Güz Şenliği 14-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nin Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği şenliğin bu yılki teması kadın ve çevre.

Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu, “ Gün geçtikçe bozulan çevreye, tükenen doğa varlıklarımıza, kaybedilen yaşam alanlarına dikkatleri çekmek ve duyarlılıkları tazelemek için ‘çevre' teması artık Güz Şenliğimizin vazgeçilmezi oldu. Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği olarak 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde Kuşadası Belediyesinin desteği ile 4. kez Caferli Güz ve Çevre Şenliğini gerçekleştireceğiz. Şenliğin hazırlıklarına Kuşadası Çevre Platformu, Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası gibi STK'lar da destek verdi. Şenliğin bu sene de film gösterimleri, değerli yönetmen ve yazarlarla sohbetler, çevre ve kadın temasının birlikte işlendiği oturumlar, stand-up, konserler, dans ve edebiyat ile dolu zengin bir programı var “ dedi.