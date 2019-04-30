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4. Gençler Geleceğimizdir koşusu Kuşadası'nda gerçekleştirildi

Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı’nca düzenlenen "4.

Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı'nca düzenlenen "4. Gençler Geleceğimizdir" temalı koşu Kuşadası'nda gerçekleştirildi.


Gençlere eğitim bursu verilebilmesi amacıyla düzenlenen koşuya katılanlara Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de destek verdi. Çam Limanı mevkiindeki Kuşadası Pinebay Holiday Resort önünden başlayan koşu, şehir merkezinde marina karşısındaki DoubleTree By Hilton oteli önünde tamamlandı. Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilere burs vermek amaçlı gerçekleştirilen etkinliğe verilen desteğe teşekkür edildi. Açıklamada, ayrıca yarışma nedeniyle toplanan bağış miktarı ile ne kadar öğrenciye destek verileceğinin yakında kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

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