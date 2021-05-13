4 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ekipleri seferber etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan D.A. ekipleri seferber ederken, çevredeki vatandaşlar da olayı evlerinin balkonlarından film izler gibi izledi.

Olay, Orta Mahalle 213 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen D.A. (30), oturduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kadını çatıda gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı önlem aldı. D.A. zaman zaman kendini aşağıya sarkıtarak yürekleri ağızlara getirirken, çevredeki vatandaşlar olayı evlerinin balkonlarından adeta film izler gibi izledi. Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonuç verdi ve D.A. intihardan vazgeçti. Çatıdan indirilen kadın olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.