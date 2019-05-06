4. Ulusal Tales Matematik Festivali için geri sayım başladı

sü yapılacak olan Tales Matematik Festivali için geri sayım başladı.

Efeler Belediyesi sponsorluğunda yapılacak olan festivalde; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflardan binlerce öğrenci hem final uygulamasına katılacak hem de Tales Matematik Müzesi, Geometri Müzesi, 3D Anatomi Belgesel Gösterimi, Açık Hava Bilim Parkı ve Ali Kuşçu Gezegenevinin keyfine varacak.

Ulusal çapta düzenlenen yarışmanın Mart ayında yapılan ilk etabına Ağrı'dan İstanbul'a, Erzurum'dan Kocaeli'ye tüm Türkiye'den 40 bin öğrenci katılım sağladı. Başak Koleji kampüsünde yapılacak olan final uygulamasına ise 51 ilden 447 okul, yaklaşık 3 bin öğrenci ve ailelerinin katılım sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin Matematik dehalarının belirlendiği sınava 5 gün kala öğrenciler heyecanla sınav gününü bekliyor.

Geçtiğimiz yıllarda 1,2 ve 3.sü yapılan ve festival havasında geçen final uygulamaları ile Aydın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayarak matematik turizmini başlatmıştı. Bu yıl da şehir dışından gelecek olan katılımcılar ile Aydın'daki konaklama merkezleri şimdiden rezervasyonlarını doldurmak üzereler. Şehir turizmini de canlandıran festival alanına ürün ve marka stantları da zenginlik katacak.

11 Haziran 2019, Salı günü dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceği ödül töreni ise tüm finalist ve ailelerinin, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın, Tales Matematik Müzesi Kurucuları F. Alp Ayaydın ile Metin Akyol ve Tales Matematik Uygulaması yetkililerinin katılımıyla Aydın Şükran Güngör Salonu'nda gerçekleştirilecek.