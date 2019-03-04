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4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bahçedeki havuza düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bahçedeki havuza düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Vahit Efe Çine sokakta oynarken gözden kayboldu. Baba Mehmet Çine oğlunu aramaya başladı. Oğlunu her tarafta arayan baba, oğlunu bulamayınca komşusunun bahçesindeki sulama havuzuna baktı. Çocuğunun sulama havuzuna düştüğünden şüphelenen baba Mehmet Çine hemen havuzun suyunu boşalttı. Havuzun suyu boşalınca minik Efe'nin cansız bedeni ortaya çıktı. Aile hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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