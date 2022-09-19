İhlas Haber Ajansı

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4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalarda “ Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık “ suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Aydın Güzelçamlı Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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