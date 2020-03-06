40 bin göç alan Aydın, 36 bin göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Göç İstatistiklerini yayımladı. 31 Aralık 2019 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri ile 31 Aralık 2018 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri farklı olan kişiler, göç eden nüfus olarak tanımlandı. Bu tanım gereği, göç eden nüfus 1 ve üzeri yaştaki nüfusu kapsadı.

Açıklanan istatistik kapsamında TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, 2018-2019 döneminde Aydın iline diğer illerden bin 40 439 kişi göç etti. Buna göre Aydın ilinin en çok göç aldığı il yüzde 17,55 ile İzmir oldu. İzmir'den Aydın'a göç edenlerin sayısı 7 bin 96 kişi olurken, İzmir'i 4 bin 449 kişi ile İstanbul ve 2 bin 459 kişi ile Ankara illerinden göç edenler izledi.

Aydın ilinin verdiği göç 36 bin 180 kişi

Aydın ilinden diğer illere 36 bin 180 kişi göç etti. Buna göre Aydın ilinin en çok göç verdiği il yüzde 18,21 ile İzmir oldu. Aydın'dan İzmir'e göç edenlerin sayısı 6 bin 588 kişi olurken; İzmir'i, 4 bin 575 kişi ile İstanbul ve 2 bin 710 kişi ile Ankara illerine göç edenler izledi.

Aydın'ın net göçü 4 bin 259, net göç hızı ise binde 3,84 oldu

Belirli bir yerleşim yerinin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark olarak tanımlanan net göç değeri Aydın için 4 bin 259 olarak gerçekleşti. Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı değeri Aydın için binde 3,84 olurken, Aydın bu değerle Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 14. il oldu.

Türkiye genelinde binde 14,83 değeriyle en yüksek göç hızına sahip il Bayburt olurken, binde -101,31 değeriyle en düşük göç hızına sahip il Çankırı oldu.

En fazla göç 20-24 yaş grubunda

Alınan göç, yaş gruplarına göre incelendiğinde Aydın en çok 9 bin 16 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç alırken, en az bin 96 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç aldı.

Verilen göç, yaş gruplarına göre incelendiğinde Aydın en çok 8 bin 523 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç verirken; en az bin 40 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç verdi.