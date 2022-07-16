40 derece sıcaklıkta yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 7 metrelik bir kuyuya düşen yavru köpek, yaklaşık 40 derece hava sıcaklığına aldırmadan dikkatli ve duyarlı bir şekilde 1 saat boyunca çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yakınındaki bir kuyudan köpek seslerinin geldiğini fark eden Nuray Özdemir isimli vatandaş kontrol amaçlı kuyuya baktığında içeride bir köpek yavrusu olduğunu gördü. Köpeği kendi imkanları ile çıkartmayan Özdemir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yavru köpeği bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Kuyunun içerisinde demir çubuklar olduğu için içeriye yukarıdan giremeyen ekipler çareyi kuyunun alt kısmından bir delik açmakta buldu.

Yaklaşık 40 derece sıcaklığa aldırmadan dakikalarca balyoz ve özel aparatlar ile çalışan itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda betonu kırarak deliği açtı. Açılan delikten içeriye giren bir itfaiye personeli yavru köpeği bulunduğu yerden alarak ekip arkadaşlarına teslim etti. Kuyudan kurtarılan köpek itfaiye ekipleri tarafından gerekli ön kontrolleri yapılarak hayvan barınağına teslim edilmek üzere araca alınarak götürüldü.