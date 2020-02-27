“40 Hadisle Değerlerimiz” resim sergisi açıldı

Aydın İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere İslam dininin temel kaynaklarından olan toplumsal yaşamın temelini oluşturan peygamberimiz Hz. Muhammed'in söz ve eylemlerini içeren hadisleri kavratmak amacıyla “40 Hadisle Değerlerimiz” Resim Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Aydın genelinden 79 okuldan 347 öğrenci katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Çine Namık Kemal Ortaokulu'ndan Sultan Kussenov birinci, Efeler Yılmazköy Ortaokulu'ndan Şehriben Çelikel ikinci, yine aynı okuldan Nehir Yıldırım ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri açılışa katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Ayrıca başvurular arasından 60 resim Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sergilenmeye sunuldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş serginin açılışında yaptığı konuşmada, “İl Milli eğitim Müdürlüğü olarak sevgili Peygamberimizin söz ve fiillerini içeren hadisler ışığında ahlaki değerleri kazandırmak amacı ile “40 Hadisle Değerlerimiz” resim yarışmasını düzenledik. Ortaokul öğrencilerimizin katılmış olduğu kaybedeni olmayan yarışma sonunda bugün burada bir resim sergisini beğeninize sunuyoruz. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.