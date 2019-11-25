40 kişilik kursa 1800 başvuru

Ege İhracatçı Birlikleri, Dış Ticaret Uzmanı ve Üretim – Kalite Mühendislerinin mesleki bilgilerini ihracatçı firmaların ihtiyaçları doğrultusunda güncellemeleri amacıyla “Uzman Mesleki Personel Yetiştirme Ve İstihdam Sağlama Projesi”ni hayata geçirdi. 40 kişilik kontenjanın olduğu Mesleki Uzman Yetiştirme Projesi Eğitim Programına bin 800 kişi başvurdu.

“Uzman Mesleki Personel Yetiştirme Ve İstihdam Sağlama Projesi”ni İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile yürüttüklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bin 800 başvuru arasından ihracatçı firmaların belirttikleri kriterler doğrultusunda seçilen 40 Dış Ticaret Uzmanı ve Üretim-Kalite Mühendisinin toplamda 2 ay sürecek eğitim programına başladıklarını kaydetti.

İş hayatına yeni atılmış gençlerin sektörün gerektirdiği operasyonel ve teknik yetkinlikle donatılmasının çok elzem olduğunun altını çizen Eskinazi, “Katma değerli ürün üretimi için Üretim-Kalite Mühendislerinin dünyadaki teknolojik gelişmeleri biliyor ve uyguluyor olmaları gerekiyor. Dış Ticaret Uzmanlarının ise, katma değerli üretilen ürünleri hak ettiği değerde pazarlamaları şart. Bu zincirin bozulmaması adına, bu iki meslek grubunun firmalarda yapılan işe ilişkin bilgilerini arttırmalarına ve uygulamaları görmelerine yarayacak periyodik işbaşı mentorluk görüşmeleri de eğitim programında yer alıyor” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin “Uzman Mesleki Personel Yetiştirme Ve İstihdam Sağlama Projesi” Eğitim Programına katılan kursiyerler ihracatçı firmaların Dış Ticaret Uzmanı, Üretim-Kalite Mühendisi ihtiyacı olduğunda öncelikli olarak istihdam edilecek isimler olacak.