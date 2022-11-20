400 litre mazot çaldı, jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir iş makinasından mazot çalan şüpheli, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçluların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi, Karpuzlu ilçesi Hatipkışla Mahallesi Çamköy Yaylası sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir firmaya ait iş makinesinden 400 litre mazotu çaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde elde edilen deliller sonucunda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen aracı yakaladı. İncelemenin ardından ekipleri şüphelinin S.A. olduğunu tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Jandarma, şüphelinin ikametinde gerçekleştirdiği aramada araç ile birlikte mazot bidonları, hortum, eldiven ve huni malzemeleri ele geçirdi. Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.