41 suç kaydı bulunan şahıs rahat durmadı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kamu kurumuna ait iş makinesinden 150 litre mazot çalan ve 41 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke'nin Sarıkemer Mahallesi Ovacık mevkii D7 sulama kanalında bulunan bir kamu kurumuna ait ekskavatör makinesinden 150 litre mazot çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ekiplerince hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede tekrar hırsızlık meydana gelebileceği değerlendirilerek yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu 41 suç kaydı bulunan H.A. (28) isimli şahsın kiralık araç ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.