Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli, Kuyucak Kuşadası ve Koçarlı'daki 468 sürücü adayına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde icra edilen faaliyetlerde Nazilli, Kuyucak, Kuşadası ve Koçarlı ilçelerindeki 468 sürücü adayına “ Aday Sürücülere Son Ders Jandarma'dan” sloganı ile trafik güvenliğine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eğitimlerde “ İnsan“ unsurunun bulunduğuna vurgu yapılarak, trafik kazalarının ve bu kazalardan kaynaklı can kaybı ve yaralanmaların azaltılması, önlenmesine yönelik olarak emniyet kemeri takmanın önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanmama ve alkollü araç kullanmama konularında trafik güvenliği eğitim verildi.