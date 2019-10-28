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480 gram eroinle yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya sümek için getirdiği 480 gram eroinle birlikte yakalanan şüpheli tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya sümek için getirdiği 480 gram eroinle birlikte yakalanan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yaptığı çalışmalar kapsamında Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.


Takibe alınan S.Ö'nün yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda, şüphelinin kullandığı araca zulalanmış vaziyette 480.06 gram eroin maddesi ele geçirildi. Hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan işlem yapılan S.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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