İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

5 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplamda 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplamda 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 1 Ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Çatak Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.