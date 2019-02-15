5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi polisin takibi sonucu yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin şüphe üzerine takip edip durdurduğu araçta yakalanan şüphelini 5 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Araç belli bir süre takip edildikten sonra Camlık Kavşağında durduruldu. Araçta yakalanan V.S.'nin (26) yapılan GBT sorgusunda “tutuklu ve hükümlünün kaçması, hırsızlık, basit yaralama” olmak üzere an sorgulamasında 5 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Araçta yapılan aramada ise 17.40 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde elde geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen V.S., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.