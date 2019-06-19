5 bin dönemim pamuğu yerle bir eden dolu 10 milyonluk zarara yol açtı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, önceki gün 5 bin dönüm pamuk ekili arazide etkili olan 30 dakikalık dolu yağışı, pamuk fidelerinin dalları ve yaprakları tamamen kırdı. Hasat sezonunu bekleyen çiftçileri yıkan dolu, 10 milyonluk zarara yol açtı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu ve sağanak yağış pamuk üreticisini vurdu. Osmanbükü Mahallesindeki pamuk ekili arazilerin bir bölümünde devam eden 30 dakikalık dolu yağışı, Nisan ayında ekilen pamuk fidelerinin dalları ve yaprakları tamamen kırdı. 5 bin dönüm pamuk ekili arazide tüm ürünlerin harap olduğunu gören çiftçiler, tarlalardaki suları kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışırken, yetkililerin ilgisizliğinden yakındı. Yağan yağmur ve dolu sonrası zarar gören arazilerde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İncirliova Ziraat Odası ekipleri incelemelerde bulundu.

Önceki gün olan şiddetli dolu yağışının din boyu pamukla dolu olan tarlaları yerle bir ettiğini ifade eden İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, çiftçinin kan ağladığını iddia etti. Yaşanan afetten dolayı Osmanbükü halkı ve çiftçilere geçmiş olsun dikellerini ileten Kaykı, “Yarım saat devam eden şiddetli dolu yağışı büyük bir afete neden oldu. Tüm masraflarını yapan ve hasat sezonunu beklemeye başlayan çiftçimiz büyük bir zararla karşı karşıya kaldı. Osmanbükü Ovası'nda 3 ile 5 bin dekar arazi bu halde. Cebinde parası olmayan çiftçimizin durumu şuan ağlanacak vaziyette. Yetkililerin gelip bize kucak açması lazım. Arkamızda hiç kimse yok, yalnız kaldık. Ova bitmiş, pamuk bitmiş, üretim bitmiş ama bize bir el uzatan yok burada. Biz 2 gündür sesimizi duyurabilmek için mücadele veriyoruz” dedi.

“Çiftçinin cebinde para kalmadı”

Pamuğa aşırı yağışın değil şiddetli dolu yağışının zarar verdiğini kaydeden Kaykı, “Şiddetli dolu tüm pamuk köklerinin tepesini biçmiş. Bundan sonra bu köklerin kısmen kendisini toparlaması sağlanabilir ama bu da ciddi bir masraf gerektiriyor. Çiftçinin cebinde artık para kalmadı. Bizim bölgemizde 4-5 bin dekar civarında arazide zarar var ancak Koçarlı ve Çakırbeyli ovalarıyla birlikte bu zararın daha da yüksek boyutlarda olduğunu tahmin ediyoruz. Eğer çiftçinin cebinde para varsa bu pamuğu düzeltmeye gidecek, masraf edecek. Değmeyeceğini düşünürse bozup tekrar mısır ekecek. Mısır ekeceğiz ama bu pamuğun içerisinde ot çıkmaması için ilaç attık. Bu da mısırı olumsuz etkileyecek. Mısırı daneye bırakırsak verim almamın mümkün değil, yalnızsa silajlık mısır ekilebilir. Kazanacağı parayla şuan ki masrafını çıkarabilirse ne ala"

Zarar 10 milyon liranın üzerinde

“Acilen burası afet bölgesi ilan edilmeli” diyen Kaykı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu çiftçiye bir yardım eli uzanması lazım. Hükümet yetkililerimizden bunu acilen talep ediyoruz. 2-3 gündür yaptığımız çağrılar ciddiye alınmadı ancak bu çağrımızı dikkate alsınlar. Burada ciddi bir zarar var. Afet bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor ancak en düşük 3 bin dekar olarak hesaplasak dahi dekarda 600 kilogramdan hesaplasak hemen hemen 2 milyon ton pamuk yapar. Desteğiyle birlikte burada 10 milyon liranın üzerindeki bir katma değerimizi kaybettik”