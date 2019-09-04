5 Eylül coşkusu Esenköy'de başladı

Nazilli'nin Düşman İşgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Nazilli'ye gelen yerli ve yabancı misafirler ilk gösterilerini tarihi Arpaz Konağı eteklerindeki Esenköy Mahallesi'nde yaptı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan misafiri Bosna Hersek Belediye Meclis Üyesi Jasmin Zaha Zahirovic ile birlikte geldiği Esenköy Mahallesinde ilgi ile karşılandı. Mahalle Muhtarı Ali Küçük tarafından karşılanan Başkan Özcan ilk olarak Esenköy meydanındaki kahvehaneyi ziyaret etti. Başkan Özcan misafiri Zahirovic, Belediye Başkan Vekilleri Soner Yelkovan, Mustafa Tınaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ve Meclis Üyeleri eşliğinde, Esenköy Düğün salonundaki gösterilere katıldı.

Nazilli'nin kurtuluşunun 97. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlilerin ilkini Esenköy Mahalle sakinleri ile birlikte yaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “ Nazillimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümünde binlerce kilometre öteden gelen misafirlerimizle birlikte burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca şimdiye kadar burada hiç geçekleştirilmemiş olan bir şeyi de yapmış olmaktan da mutluyuz. Esenköyde ilk olarak belediyemizin tiyatro topluluğunun gösterileri olmuştu. Onu ilgiyle hepiniz izlediniz. Bu günde Avrupa'dan, Gürcistan'dan, Kıbrıs'tan ve kendi memleketimizden gelen dostlarımızla birlikte kurtuluşumuzu kutlayacağız. 4 ve 5 Eylül tarihlerinde faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Bu etkinliklerimize teşrif ederseniz bizi onure edersiniz. Bu sosyal ve kültürel etkinliklerimizin yanı sıra Belediyemiz sizin burada ki tüm fen işlerini de karşılayacak. Bunun sözünü de burada veriyorum. Muhtarım bize her seferinde anlatıyor. Sorunları bildiriyor. Bizde notlarımızı alıyoruz. Bir plan dâhilinde, iş cettivelinde listeye aldık. İnşallah Arpazımızın hiçbir sorunu kalmayacak. Mutlu ve güzel günler hepimizin olacak. Hepinize burada olmanızdan dolayı tekrar çok teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum” diye konuştu.

Kurtuluş etkinlikleri için gösterilerini sunmaya gelen 6 ekip sergiledikleri muhteşem performansları ile Esenköy Mahalle sakinleri tarafından ilgiyle izlenirken büyük alkış aldı. Mahalle Muhtarı Ali Küçük bu tür etkinliklerin mahallesinde yapılmasından dolayı vatandaşın duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.