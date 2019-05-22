5 hırsızlık olayının şüphelisi bir başka hırsızlık için keşif yaparken suçüstü yakalandı

Kuşadası'nda Davutlar, Kadıkalesi ve Karaova mahallelerindeki 5 ayrı yazlık evindeki hırsızlık olayının şüpheli olarak tespit edilen bir kişi, başka bir hırsızlık için keşif yaparken polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Kuşadası'na bağlı Davutlar, Kadıkalesi ve Karaova mahallelerinde meydana gelen ve evlerin kapılarının sert bir cisimle kırılarak gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan araştırma sonucunda Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali ve Mala Zarar Verme olaylarının şüphelisinin N.T. olduğu tespit edildi. N.T.'yi takibe alan polis ekipleri, söz konusu şüphelinin bir başka hırsızlık olayı için siteler bölgesinde keşif yaptığı sırada üzerinde demir keski aleti ve parmak izi bırakmamak için kullandığı bir çift eldiven ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli N.T., polisteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, gözaltına alındı.