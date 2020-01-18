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5 ton zeytini çalıp yağını sıktılar

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, iki ayrı bahçeden 102 çuval içerisindeki yaklaşık 5 ton zeytini çalarak sıkım yaptıran 5 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, iki ayrı bahçeden 102 çuval içerisindeki yaklaşık 5 ton zeytini çalarak sıkım yaptıran 5 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.


Koçarlı ilçesinde yaşayan A.U., Y. N. ve S.N., Gözkaya Mahallesinde bulunan zeytinliklerinden önceki gün topladıkları 68 çuval zeytinin çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu. Koçarlı-Çakırbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerince yapılan çalışmada, olay yerinden elde edilen lastik izleri inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminala gönderildi. Çevrede bulunan tüm kameraların incelemesi sonucu, 09 HP 441 plakalı aracın gece geç saatlerde 2 kez Çakırbeyli Mahallesine giriş çıkış yapması ve araç üstünde zeytin çuvallarının bulunmasından yola çıkılarak sürücünün S.T. olduğu tespit edildi.


Çalınan zeytinlerin aynı gün Efeler ilçesinde zeytinyağı fabrikasına götürüldüğü, fabrika güvenlik kameralarından da zeytinlerin çalınan zeytinler olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan ve suçu itiraf eden S.T., ifadesinde zeytin hırsızlığı olayını İ.E., M.Ş. ve E.A. isimli şüphelilerle birlikte gerçekleştirdiğini beyan etti. Şüphelilerin tamamı ikamet adreslerinden yakalanarak gözaltına alındı.


Tahkikatın derinleştirilmesiyle S.T'nin, Evsekler Mahallesi'nde meydana gelen 34 çuval zeytinin çalınması olayını da akrabası A.E. ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi. A.E. de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada sorgulanan 5 şüpheli Aydın Adliyesine sevk edildi.

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