Nazilli Belediyesi ve Türk Daması Sevenler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 5. Uluslararası Türk Daması Turnuvası sona erdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen turnuvada 1'inci olan Mesut Gencer'e ödülünü Belediye Başkanı Haluk Alıcık takdim etti.

Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde 21-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere 7 bin lira ödül verildi. Turnuvanın 3'üncü gününde yarışmaya katılan 108 kişi kıyasıya mücadele ederken, şampiyonanın 1.'si Mesut Gencer, 2.'si Muammer Ayan, 3.'sü Resulullah Gündüz, 4.'sü Göksel Kaya, 5.'si Kadir Irmak oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Daması Federasyonu Başkanı Muzaffer Ceylan, Ege Bölgesi Dama Sevenler Derneği Başkanı Hasan Hüsnü Tuna ve Nazilli Damacılar Derneği Başkanı Hasan Hüsnü Tuna tarafından verildi.

Nazilli Belediyesi olarak Türk Daması'nı korumak ve yaşatmak için gereken tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını belirten Başkan Alıcık, “Turnuvamıza uzaktan ve yakından gelerek bizleri onurlandıran, şampiyonamıza renk katan herkese canı gönülden teşekkür ediyor, dereceye giren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Keyifli ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı bir 3 gün geçirdik. Yurt dışından kardeşlerimiz geldi, onları ağırlamaktan onur duyduk” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık'a teşekkür eden Türk Daması Federasyonu (TÜDAF) Başkanı Muzaffer Ceylan, “Belediye gibi bir güç yanımızda olmadan böyle bir şampiyona düzenlemek mümkün değil. Bütün sivil toplum kuruluşlarının ortak sorunu maalesef böyle. 5 dernek bir araya gelirse federasyon kurma şansınız var. İnsanlar federasyon unvanını görünce çok farklı şeyler düşünüyor. Bizim bu anlamda büyük çabamız var. Türk damasının somut olmayan kültürel miras listesine alınması için 2 yıl 1 aydır bekleyen bir başvurumuz var. Hala bir sonuç alamadık. Türk damasına sahip çıkılması ve desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.