İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 yıldızlı otelde yangın paniği

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde 5 yıldızlı bir otelin personel lojmanında yangın çıktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde 5 yıldızlı bir otelin personel lojmanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahele ettiği yangında bir oda kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin personel lojmanında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir odadan dumanlar yükseldiğini gören otel personelleri durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahele eden ekipler, yangını büyümeden önledi. Personel odasında çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.