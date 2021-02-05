5 yıldızlı otelde yangın paniği

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde 5 yıldızlı bir otelin personel lojmanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahele ettiği yangında bir oda kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin personel lojmanında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir odadan dumanlar yükseldiğini gören otel personelleri durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahele eden ekipler, yangını büyümeden önledi. Personel odasında çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.