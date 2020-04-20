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5 yıldızlı otele kaçak yapı engeli

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı bir otel kıyıya kaçak yapı yapmak isteyince, Kuşadası Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı bir otel kıyıya kaçak yapı yapmak isteyince, Kuşadası Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.


Türkmen Mahallesi Akyar mevkiinde bulunan 5 yıldızlı otel, denize sıfır bölüme geçtiğimiz günlerde ahşap bir platform yapmıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler üzerine Kuşadası Kaymakamlığı harekete geçti. Mühürleme işleminin yapıldığı kaçak yapıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “İdaremizin izni ve bilgisi dışında bir ahşap platform yapıldığı tespit edilmiş olup, izinsiz yapılan bu ahşap platform ile ilgili yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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