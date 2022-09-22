500 yaşındaki anıt ağaç kimliklendirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde Yunan zulmünün izlerini taşıyan 500 yaşındaki anıt ağacın kimliklendirme çalışmaları tamamlandı.

Köşk'te Yunan mezaliminin izlerini taşıyan anıt ağacın kimliklendirme çalışması tamamlandı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile ilçenin işgal dönemine ait derin izler taşıyan 5 asırlık çınarın hikayesi artık genç nesillere aktarılacak. Kimliklendirme çalışması çerçevesinde anıt ağacın önünde bulunan tanıtım tabelasında, “100 yıl önce Köşk'teki Yunan işgali sırasında işkencelerden geçirilen vatandaşlarımızın acı hatıralarına tanık olan bu anıt ağaç, ecdadımızın matemini sinesinde yaşayan ve yaşatan bir ibret vesikasıdır. Yapılan araştırmalara göre 500 yaşında olduğu tespit edilen bu anıt ağaç, Yunan mezaliminin izlerini taşımaktadır. O döneme tanık olanların, işkencelerden geçirilen Müslüman vatandaşların yaşadıkları karşısında akıl sağlıklarını yitirdikleri bilinmektedir” ifadelerine yer verildi.