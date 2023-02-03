54 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 54 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırılması' suçundan aranan ve hakkında toplam 54 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan I.D.V. isimli firari, fiziki takip sonucu yakalandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.