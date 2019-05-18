6. Gen Klonlama kursu ADÜ'de düzenlendi

Gen Klonlama Kursu geniş bir katılımla gerçekleşti.

Türkiye'nin farklı üniversitelerindeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı kursta 12 farklı üniversite ve bir özel şirketten 22 katılımcı 5 gün boyunca gen klonlama ile ilgili pratikler yaparak, alanında uzman akademisyenler ile teorik bilgi alışverişinde bulundu.

Kursun eğitici ekibinde Prof. Dr. Barış Otlu (İnönü Üniversitesi, TMC Başkanı), Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban (Akdeniz Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Doruk Engin (Ankara Biyoteknoloji Ensititüsü) ve REDPROM'den Prof. Dr. Bülent Bozdoğan, Prof. Dr. Gamze Başbülbül ve Öğr. Gör. Dr. Erman Oryaşın yer aldı.

Gen klonlamayla ilgili çok önemli bilgiler edindiklerini ifade eden öğrencilere, kursun son günü düzenlenen törenle sertifikaları verildi.