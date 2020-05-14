6 kilo sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, lüks araçlarının tamponuna gizledikleri 6 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'isi tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 ACM 860 plakalı lüks araç ile Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine kentin girişlerinde önlem aldı. Germencik ilçesi Ortaklar kavşağında durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği ‘Çayra' yardımıyla yapılan aramada, köpek otomobilin arka tamponuna hassasiyet gösterdi.

Lüks aracın sökülen arka tamponuna zulalanmış vaziyette 6 kilogram sentetik kannobinoit maddesi elde edildi. Aydın'da bu zamana kadar yakalanan en büyük sentetik kannobinoit maddesini ele geçiren polisler, araçta bulunan Mehmet Emin O ve Zeynel Abidin Ö. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, Germencik Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet Emin O, tutuklanırken, Zeynel Abidin Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.