60 yıllık hatıralar fotoğraflara yansıdı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bağlı Salavatlı İlkokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘Fotoğraflarla Yaşat Okulunu' projesi ile içlerinde 60 yıl öncesine kadar uzanan fotoğraflar beğeniye sunuldu.

Salavatlı İlkokulu öğretmenleri, yıllar önce aynı okulda öğrenim gören öğrencilerin fotoğraflarının çeşitli yollara bulunarak bir araya getirilmesini sağlayan ‘Fotoğraflarla Yaşat Okulunu' isimli proje, renkli görüntülere sahne oldu. 60 yıl öncesinin dahi fotoğraflarının bulunduğu sergide, 100'e yakın fotoğraf yer aldı. ‘Bu fotoğrafta ben de varım' sloganıyla hazırlanan sergi, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Okul ile mahalle halkının bütünleşmesini sağlayan projeyle ilgili konuşan Okul Müdürü Mustafa Eriş, “Amacımız dün ve bugün arasındaki hatıraları canlı tutmak, vefa, saygı ve sevgi duygularını güçlü kılmak, yarınlara umutla bakmak, okulumuza olan maddi ve manevi desteği artırarak mahalle halkımızla bütünleşmeyi sağlamak. Okulun sadece abece ve dört işlem öğretilen veya öğrenilen yer değil, aynı zamanda sosyalleşmeyi sağlayan öncü bir kurum olduğunu hatırlatmak istedik. Büyük bir heyecanla başlattığımız projemizi bugün sergilemekten gurur duyuyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise, “Burada okulumuz ile mahalle halkının bütünleştiğini görüyorum. Bu proje halkla okulumuzun bütünleşmesine önemli katkı sunmuş. Başta okul müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Projenin diğer okullara da örnek olduğunu dile getiren Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge, “Burada çocuklarımız kendi okullarında annelerini babalarını dedelerini gördü. Salavatlı İlkokulumuz bu projeyle diğer okullara örnek olmuştur. Katkısı olan, projeye emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Sergiye Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Salavatlı Muhtarı Kemal Uymaz ve çevre okullardan çok sayıda öğretmen ile öğrenciler katıldı.