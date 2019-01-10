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600 metrede keçi kurtarma operasyonu

Aydın’ın Söke ilçesinde 600 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 600 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesi'nde dağda kayalık kesimde keçi bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri sarp alanda kayalıklarda mahsur kalan keçinin yanına halat yardımıyla indi. Ekipler keçiyi halatla bağlayıp mahsur kaldığı yerden kurtararak keçi kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı.


Kurtarılan keçi sahibi Ercan Barlak'a teslim edilirken, Barlak AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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