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625 gramdan 3,1 kiloya ulaşan Tuncay bebeğin kırk uçurtması yapıldı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, gebeliğin 25’inci haftasında 625 gram olarak dünyaya gelen Tuncay bebek, 95 gün sonra 3,1 kiloya ulaşınca hastanede kırk uçurtması yapıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, gebeliğin 25'inci haftasında 625 gram olarak dünyaya gelen Tuncay bebek, 95 gün sonra 3,1 kiloya ulaşınca hastanede kırk uçurtması yapıldı.


Efeler ilçesinde yaşayan İsmail ve Senem Şahin çiftinin 25. haftada ileri derecede prematüre rahatsızlığı nedeniyle 625 gram olarak dünyaya gelen erkek bebekleri Tuncay, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde Uzm. Dr. Suzan Şahin tarafından tedaviye alındı. 95 günlük tedaviden sonra normale dönen ve 3 kilo 100 grama ulaşan Tuncay'ın tedavi gördüğü hastanede ailesi ve sağlık personelinin katılımıyla kırk uçurtması yapıldı.


Tuncay bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Ferdi Güneş, “Hastanemizde düşük doğum ağırlıklı 695 gram ile doğumu gerçekleşen bebeğimizin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde Uzm. Dr. Suzan Şahin tarafından tedavi edilerek 95 gün sonra 3 bin 100 gram ile kırk uçurtması yapılmıştır. Normal bir şekilde emmeğe başlayan bebeğimizin genel sağlık durumu gayet iyi ve şuan tedavisine devam ediliyor. Yoğun Bakımlardan Sorumlu Başhekim Yardımcımız Uzm. Dr. Şeyda Kayhan, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Uzm. Dr. Suzan Şahin ve tüm sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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