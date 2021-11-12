630 kilometre pedal çevirip, Anıtkabir'e ulaştılar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde, “Ata'mızın Yolundayız” diyerek yola çıkan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği bisikletliler, 630 km'lik Aydın-Ankara yolunu tamamlayıp Anıtkabir'e ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83.yıldönümünde Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi'nin düzenlediği “Ata'mızın Yolundayız” etkinliği, 19 bisikletlinin 630 km yol alması ile başarıyla gerçekleştirildi.

Bisikletlilerin bu yolculukta en temel ihtiyaçları olan araçların temini ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin görevlendirdiği bir otobüs ve bir pikap yolculuk boyunca bisikletlilere eşlik etti. Pikap, bisikletlerin taşınmasını ve sürüş sırasında konvoyun güvenliğini sağlarken; otobüs ise acil durumlar, dinleme, eşyaların muhafazası, ve konaklama noktalarıyla güzergah arasındaki ulaşımı sağladı.

“Önemli olan o yolun uzunluğu ya da kısalığı değil, hissettirdiği duygulardır”

Bu güzel etkinliğe destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Ata'mızın huzuruna çıkmak için önemli olan o yolun uzunluğu yada kısalığı değil, hissettirdiği duygulardır. Arkadaşlar ne mutlu ki bunu başardılar ve sağlıklı bir şekilde tamamladılar. Ata'mızın huzuruna teslim edilen Türk Bayrağı ve Aydın toprağı için bisikletlilere teşekkür ederiz. Desteğimiz onlarla olmaya devam edecek” dedi.

Zorlu ve güzel bir yolculuk yaptıklarını belirten Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, “Derneğimizin 12 yıldır yaptığı “Ata'mızın Yolundayız” etkinliğine biz de Aydın'da 7 yıldır katılıyoruz ve çok güzel bir şekilde başarıyoruz. Bu yıl 7.si için 19 arkadaşımız ile birlikte 7 Kasım Pazar günü pedallamaya başladık. İlk gün Denizli'de, ikinci gün Sandıklı'da, dördüncü gün Emirdağ'da, beşinci gün Polatlı'da ve 5. gün buraya 630 km'yi tamamlayarak, pedal pedal Ata'mıza geldik. O'na doğru zorlu yolları aşmak ayrıca bir onur ve gurur verdi. Aydın'dan Ata'mıza, temsilen bir bayrak ve bir avuç toprak getirdik. Ata'mızın huzurunda duygu dolu anlarla teslim ettik. Aydın Büyükşehir Belediyemiz bize otobüs ve pikap vererek çok büyük bir destekte bulundu. Pikap, yolda giderken hem güvenliğimizi sağlıyor, hem de eşyalarımızı taşıyor. Araç desteği için başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Zorlu yolu birlikte kat eden Doğan ailesi uzun bir yolculuğu anılarına katmış oldular. Anıtkabir'i ilk defa ziyaret eden Emre Doğan, “Bu tura ilk defa katıldım ve Anıtkabir'e de ilk defa geliyorum. Yolculuğun heyecanı aylar öncesinde başlamıştı. Allah'a şükür kazasız belasız bir şekilde geldik. Aydın Bisikletliler Derneği'nin organizasyonunda geldik, Aydın Büyükşehir Belediyesi iki araçla bu yolculuğa destekte bulunuyor. Bu destekler bizi daha çok teşvik ediyor. Teşekkürlerimizi sunarız” şeklinde konuştu.

Dr. Ali Doğan “Gururluyum. Atamızın huzuruna gelip sayı sunmaktan çok mutluyuz. Kelimelerle tarif edilebilecek bir duygu değil. Yorulduk ama değdi” dedi.

Nurgül Doğan ise “ 4. Gelişim oldu, gayet iyi geçti. Gururluyum.” ifadelerini kullandı.